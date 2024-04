​Riner convoca plaça per a un tècnic de cara a afrontar el repte demogràfic

L’ajuntament de Riner ha aprovat una nova convocatòria per contractar un/a tècnic/a de projectes per afrontar el repte demogràfic mitjançant concurs-oposició, en règim de funcionari/ària interí/ina, i per a la constitució d’una borsa de treball, amb la finalitat d’executar un projecte de dinamització del territori de la Molsosa, Pinós i Riner. L’anterior convocatòria va quedar deserta després que l’únic aspirant a la plaça no superés la prova celebrada el propassat 19 de març.



La persona seleccionada haurà de fer la diagnosi, redacció i execució d’un projecte integral que permeti afrontar, des d’una perspectiva transversal, el repte demogràfic del territori en qüestió. Les funcions assignades inclouen la diagnosi del seu estat actual, la identificació de les principals causes de l’actual situació demogràfica dels territoris beneficiaris, l’elaboració de propostes d’actuació i del calendari de desplegament de les mateixes, la confecció del pressupost i fons de finançament per a fer front a la implementació de les propostes i la definició d’indicadors que permetin avaluar el grau d’acompliment.



La fase d'oposició consistirà en la realització de dues proves d'aptitud (una prova tipus test i una prova escrita), que seran eliminatòries i obligatòries per als aspirants.



El concurs està vinculat al projecte de contractació de persona dinamitzadora per l’Agrupació Sudsonès, la Molsosa, Pinós i Riner finançat per la Diputació de Lleida dins de la convocatòria de subvencions a entitats locals de les comarques de Lleida per a la realització d’actuacions que permetin afrontar el repte demogràfic.



Les persones interessades han de presentar una sol·licitud a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de Riner. Les bases completes del concurs es poden consultar a la pàgina web de l’esmentat ajuntament.