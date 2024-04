Talls de trànsit a la travessia del Pi de Sant Just per obres

L'ajuntament d'Olius talla a partir d'avui els carrers adjacents a les rotondes que'estan construint a la carretera C-55. Com a alternativa, s'habilita l'entrada al poble pel polígon industrial, pel carrer Pinell o el carrer Pirineu. Els treballs suposaran reformar les actuals glorietes partides per substituir-les per dos de circulars is'ampliaran les voreres i passos de vianants per poder guanyar seguretat.

S'inicia doncs, la fase 2 en les obres, quedant tallats els carrers adjacents a les noves rotondes.

S'aconsella que els veïns/es de la zona ajuntament i plaça Olivera entrin i surtin pel polígon industrial.

rotonda-nord-olius

rotonda sudti



Els del c/Castellar de la Ribera entrin pel c/Pinell.

Els de la zona del costat de l'escola Agrària entrin i surtin pel c/Pirineu i els altres accessos habituals.

La zona de les Piscines, entrada i sortida pel c/Cardener o Clariana.

Els de c/Llobera i Riner entrada pel c/Navès.

S'adjunten els mapes amb indicacions que també podeu consultar en els plafons informatius*

La direcció d'obres haurà senyalitzat degudament tots els carrers en el moment que quedin els accessos tallats.