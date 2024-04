L’Audiència de Barcelona ajorna el judici contra la Sane per tallar l’AP-7 a Sant Celoni el 2019 per la possible amnistia

L’Audiència de Barcelona ha ajornat un judici per tallar l’AP-7 durant les protestes post-sentència del 2019 per la possible aplicació de la llei d’amnistia. El judici contra la Sane havia de ser jutjada dilluns que ve per un delicte de desordres públics, i s’enfrontava a una pena de tres anys de presó demanada per la fiscalia. Aquest és el tercer judici conegut suspès per la possible aplicació de l’amnistia, després d’un judici en un jutjat penal de Girona i una deliberació d’un recurs d’apel·lació al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

Segons el fiscal, els fets van ocórrer entre les 8.50 i les 10.40 hores del 18 d’octubre de 2019 quan l’acusada, juntament amb moltes altres persones no identificades, va tallar la circulació a l’AP-7 en direcció a Girona a l’altura de Sant Celoni. Els manifestants van fer una barricada amb pneumàtics, arbres i fustes i hi van calar foc. La dona portava la cara tapada i una caputxa.