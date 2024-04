Carlos Alcaraz no disputarà el Trofeu Conde de Godó

Males notícies per a un dels esdeveniments esportius més importants de Barcelona. El vigent campió de l'Open Banc Sabadell Trofeu Compte de Godó, Carlos Alcaraz, no disputarà el torneig aquest 2024 a causa d'una lesió. Segons ha informat ell mateix i el seu equip, el murcià es ressent de diverses molèsties a l'avantbraç dret i ha decidit descansar.

"El jugador murcià s'ha ressentit de la lesió que va patir la setmana passada a Montecarlo, no ha tingut bones sensacions en el seu entrenament de diumenge i, malgrat haver-ho intentat fins l'últim moment, no estarà present en el Barcelona Open Banc Sabadell-71 Trofeu Conde de Godó", ha afegit l'organització del torneig.

Tanmateix, el jugador murcià, actual número tres del món, assistirà aquest dilluns al Reial Club de Tenis Barcelona, on se celebrarà el torneig fins al pròxim 21 d'abril, per comunicar personalment la baixa al torneig. Alcaraz, que perdrà els 500 punts en el rànquing per no poder defensar la corona, va vèncer les dues últimes finals celebrades a l'argila barcelonina.

El 2022 va superar l'asturià Pablo Carreño, mentre que el 2023 es va desfer del grec Stefanos Tsitsipas. L'espanyol no disputa un partit des del 29 de març, quan va caure en els quarts de final de Miami contra el búlgar Grigor Dimitrov. A banda, va aconseguir el seu primer títol de l'any a Indian Wells en la gira americana, en imposar-se en la final al rus Daniïl Medvédev.