Ja pots organitzar cursos de català gratuïts al teu municipi mitjançant una nova subvenció

El Departament de Política Lingüística ha posat en marxa una nova línia d’ajuts per facilitar l’organització de cursos gratuïts de català per a adults. La mesura forma part del pla de xoc per a l'ensenyament de català a adults aprovat pel Govern per ampliar l’oferta formativa i garantir l’accés a l’aprenentatge de la llengua arreu del país amb el segell de qualitat del Consorci per a la Normalització Lingüística.

Els ajuts es poden sol·licitar des de l’àmbit municipal i associatiu. D’una banda, s’hi poden acollir ajuntaments i consells comarcals per organitzar cursos en municipis de menys de 17.500 habitants. De l’altra, també hi poden optar les entitats sense ànim de lucre amb seu a Catalunya, que poden organitzar cursos en qualsevol municipi, independentment del seu nombre d’habitants.

La subvenció cobreix el 100% de les despeses derivades de la contractació del professorat i dels materials didàctics per a l’alumnat. Els cursos subvencionables hauran de ser de nivell inicial (A1 o A2), amb una durada mínima de 45 hores, un mínim de 7 alumnes i un màxim de 25 per grup. Un cop concedit l’ajut i signat el conveni amb el Consorci per a la Normalització Lingüística, es transferirà el 80% de l’import. El 20% restant s’abonarà un cop es presenti la justificació corresponent.

El període per presentar sol·licituds s’inicia el 23 de juliol i finalitza el 30 d’octubre de 2025 a les 14 h. Els cursos es podran desenvolupar entre el setembre de 2025 i el 30 de juny de 2026.

En paraules del conseller de Política Lingüística, F. Xavier Vila, "la col·laboració entre institucions i societat civil ens permet oferir més cursos de qualitat i més arrelats al territori. Aquesta nova línia d’ajuts vol garantir que tothom, visqui on visqui, tingui accés a l’aprenentatge de la llengua".

Aquesta convocatòria s’alinea amb els objectius del Pacte Nacional per la Llengua i busca ampliar, diversificar i territorialitzar l’oferta formativa per a adults, adaptant-la a les necessitats dels diferents contextos socials, horaris i espais d’aprenentatge. Les entitats, ajuntaments i consells comarcals poden tramitar l'ajut al web de la Generalitat.

Més informació a: gen.cat/catalapobles