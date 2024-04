Olot vol convertir el passeig de la Muralla en un jardí

L'Ajuntament d'Olot ja ha posat en marxa la reforma del passeig de la Muralla. El consistori ha portat a aprovació inicial el projecte de millora, obra del despatx arquitectònic Un Parell d'Arquitectes (Eduard Callís i Guillem Moliner), qui també han dissenyat la nova piscina municipal coberta.

L'actual passeig de sorra passarà a ser un jardí. Així es resumeix el projecte que s'espera aprovar aviat i que omplirà de verd un dels accessos al Nucli Antic d'Olot. "El projecte d'actuacions té dos objectius principals a escala de ciutat: reforçar la connexió del nucli antic amb el riu Fluvià i proveir el nucli antic de l'únic espai enjardinat", descriu el document, al qual ha tingut accés NacióGarrotxa.

En total, s'actuarà en 1.500 metres quadrats i la reforma costarà 275.000 euros. El projecte calcula que les obres podrien durar uns cinc mesos. Se li dona molta importància a la jardineria i tant és així que s'inclou un projecte específic de jardineria per a l'espai obra de Mirla Studio. A més, també es proposa canviar el nom de passeig de la Muralla per jardins de la Muralla.

Plànol en planta de com quedarà el passeig amb les noves zones enjardinades

Està previst que es traslladi i es redueixi la zona de jocs i s'ompli el passeig de zona verda amb parterres, arbres i arbustos que dibuixaran un passadís vegetal al llarg del passeig, en el qual també hi haurà zones d'estada amb bancs semicirculars de pedra recuperats del barri de Sant Miquel. També s'instal·larà una font i quinze peces de pedra que hi ha al magatzem de la brigada municipal que faran la funció de seient.

"L'estètica general de la composició està inspirada en un sotabosc de marge del riu, amb dos elements principals de composició, per una banda, els troncs dels arbres i per l'altre la catifa verda que cobreix tota la superfície dels espais a enjardinar", defineix el projecte. "L'arbrat està format per un conjunt d'arbres plataners amb una marcada verticalitat i que ja es troben actualment al lloc. A aquest conjunt d'arbres s'afegeixen pomeres i arbres de l'amor per tal d'aportar estacionalitat i floració a l'espai", afegeix. Tot això, potenciant la diversitat d'espècies vegetals i amb l'objectiu que la proposta "no sigui només visualment agradable", sinó que també s'adapti a "les exigències cada vegada més adverses de condicions de temperatura i aigua".

Canvis de circulació

Sobre la circulació de vehicles, es preveu pacificar el carrer Valls Vells i permetre la circulació de vehicles pel carrer Llosa. Per arribar fins a la plaça del Carme, es permetrà travessar el passeig a l'altura del carrer Montcarmel que connecta amb el Carme (és a dir a la zona del bar Baobab).

L'Ajuntament va aprovar inicialment el projecte en una junta de govern del 28 de desembre de l'any passat. Ara està a exposició pública per ser aprovat inicialment i caldrà veure quan s'executarà. De moment, no s'ha fet públic un calendari.