Un accident de trànsit ha obligat a tallar el túnel de Bracons aquest dimecres al migdia. El fet ha passat cap a tres quarts de dotze al viaducte que dona accés als túnels des de la Garrotxa.

Un vehicle i un camió que circulaven de pujada direcció Vic han xocat. El camió ha quedat entravessat i això ha obligat a tallar la via. L'accident no ha provocat ferits i al cap d'una hora s'ha reobert un carril dels dos que hi ha en sentit Vic.