Blaumut farà parada a l'emblemàtic Casino Perelada amb un sorteig exclusiu d’entrades

Si encara no coneixes el Casino de Perelada, ara tens l'oportunitat perfecta per fer-ho. La banda catalana Blaumut presentarà el seu nou disc Abisme en aquest emblema històric de l'Alt Empordà. Un entorn únic i un escenari immillorable situat al Mirador del Castell que no deixarà ningú indiferent. A més, els fans tindran l’oportunitat de guanyar entrades en un sorteig especial.

Serà el divendres 9 de maig i amb Blaumut podràs gaudir d’un concert en format teatre en el qual la banda catalana presentarà el seu darrer treball que convida a explorar allò desconegut des de la intuïció i la curiositat, mantenint la seva essència sonora: una fusió de pop, música clàssica i influències contemporànies.

A banda d’interpretar les cançons del seu nou disc, el concert també servirà per reviure alguns dels seus grans èxits com Pa amb oli i sal, Bicicletes o Vint-i-un botons, cançons que s’han convertit en himnes per a tota una generació i que formen part de la banda sonora col·lectiva del nostre país.

Després de l’èxit assolit en els darrers anys i fidel al seu posicionament com a espai d’oci global al territori, Casino Perelada continua potenciant la seva aposta per una programació musical de qualitat i de primer nivell, que ja ha comptat amb grans veus nacionals com Café Quijano, Pablo Alborán, Antonio Orozco, Sergio Dalma, Sole Giménez o Ana Belén, entre d’altres.

Un món d’entreteniment obert a tothom que combina gastronomia, música en directe, espectacles i tota l’emoció del joc en un entorn extraordinari. Les entrades pel concert de Blaumut ja es poden adquirir al web de Casino Perelada. Però aquells que vulguin gaudir de l’espectacle de manera exclusiva tenen una oportunitat especial: participar en el sorteig d’entrades que el Casino Perelada organitza per a aquest concert. Una iniciativa que permetrà a alguns afortunats viure una nit màgica de música en directe sense cost.

Inaugurat el 1979, el Casino de Perelada ofereix una experiència d’oci exclusiva amb joc, gastronomia d’alta cuina i espectacles. L’entorn inclou el Castell de Peralada, amb jardins espectaculars, el prestigiós Festival Internacional de Música de Peralada, un hotel de luxe amb spa i el Celler Perelada, productor de vins de renom.

🤝 Amb el suport del Casino de Perelada.