Les Franqueses fa una crida per netejar de residus al Parc del Falgar

El 19 de maig, les Franqueses se suma a la iniciativa Let's clean up Europe i ho fa amb una neteja de residus al Parc del Falgar. Es tracta d'una acció comuna a tot Europa per conscienciar sobre la quantitat de residus que llencem de forma incontrolada a la natura i per promoure actuacions de sensibilització a través de la recollida d'aquests residus abocats il·legalment als boscos, platges i marges de rius.

A les Franqueses, amb la col·laboració del col·lectiu La teva merda i de Creu Roja, la cita serà a l'Aula de Natura de 10 a 12 del matí. Durant aquestes dues hores s'organitzaran equips de persones voluntàries per recollir tot allò que no hi hauria de ser en un espai com el Falgar. Qualsevol persona hi pot participar. Només cal portar pantalons llargs, calçat còmode, gorra, aigua, guants de treball i moltes ganes.

L'objectiu del Let's clean up Europe no només es netejar de residus l'espai natural, també sensibilitzar sobre els residus abandonats en espais naturals per evitar la seva presència i prevenir comportaments incívics; implicar tots els agents pel seguiment de les mesures de correcció i prevenció de residus; obtenir dades de qualitat sobre la tipologia de residus (pes, volum i unitats) amb protocols de caracterització; geolocalització dels residus a través del Catalunya Clean Up Challenge i, potenciar iniciatives emmarcades en serveis comunitaris.

Durant l'edició 2023 dels Let's clean up Europa, arreu de Catalunya es van recollir 90.105 kg de deixalles (1,6 kg per cada partipant). El 41% dels residus recollits eren de rebuig, sobretot puntes de cigarreta; el 22%, envasos lleugers; el 19%, restes de runa; el 12%, envasos de vidre i, el 6% de paper i cartró.