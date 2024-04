El full de ruta de l'Assemblea Ciutadana pel Clima: més renovables i un model productiu menys contaminant

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha instat els catalans a canviar la manera de "consumir, produir i habitar al planeta". Així ho ha dit en l'acte institucional en què l'Assemblea Ciutadana pel Clima ha entregat a Govern les conclusions sobre què s'hauria de fer per a una lluita efectiva contra el canvi climàtic. El document proposa un full de ruta que Catalunya ha de seguir per desplegar les energies renovables de forma exitosa i per avançar cap a un model productiu i alimentari amb menys emissions. També aposta per l'autoconsum domèstic, l'impuls de noves infraestructures d'energia verda i proposa sancionar les empreses que posen través a la implantació d'aquests recursos.

Al costat del conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, Aragonès ha agraït el "procés" que s'ha seguit per elaborar el document, i ha considerat que un procés ciutadà com aquest "només" pot tenir èxit si hi ha "un substrat de consciència ciutadana del que significa ser ciutadà de Catalunya, que no és només viure-hi i gaudir dels béns i serveis públics, sinó també implicar-se en la comunitat, en aquest nosaltres compartit que construïm cada dia i que pel que fa al canvi climàtic ens interpel·la a organitzar-nos des del punt de vista social des del mateix compromís individual i des de les institucions".

També ha considerat que les conclusions del document són "un repte" per al Govern perquè són "ambicioses", però ha assegurat que l'executiu les entoma perquè moltes "ja formen part" de la seva acció. A l'informe que l'Assemblea pel Clima ha entregat a Aragonès i Mascort també es defensa el comerç de proximitat i la sobirania alimentària i es posa l'accent en la creació d'un nou model ramader.

En la trobada que l'Assemblea ha mantingut amb els responsables de l'executiu català aquest dimarts, els representants del nou ens, integrat per un centenar de ciutadans d'arreu del territori, han traslladat al president i al conseller la necessitat d'impulsar l'autoconsum domèstic, comunitari i del sector terciari. Per fer-ho possible, han proposat que la Generalitat informi i faci difusió de l'autoconsum i de les comunitats energètiques; faciliti la instal·lació de plaques solars a les llars; acceleri la transició energètica municipal impulsant les comunitats i facilitant l'ús d'equipaments públics; dupliqui les infraestructures de diferents tipus i mides per assolir els objectius d'autoconsum del Proencat l'any 2030, i posi a disposició de la ciutadania l'equip tècnic necessari suficient per implementar projectes de generació d’energies no contaminants.

Per altra banda, ha posat l’accent en la descentralització de les instal·lacions i la reducció dels impactes en el territori. Ha demanat a l’executiu català que desplegui infraestructures d’energia verda en el 2,5% del territori abans del 2030; ampliï el finançament per impulsar la implementació del Plater; condicioni les fàbriques en desús del territori per desplegar les tecnologies renovables sobre superfície ja construïda; compensi de forma equitativa els habitants de zones amb excedents d’energia no contaminant; instal·li infraestructures de generació d’aquests recursos el més a prop possible dels polígons industrials preexistents i nuclis urbans; i prioritzi que les noves indústries s'hi ubiquin a tocar.

De la mateixa forma, ha apostat per donar major importància a les inversions en renovables per complir amb els objectius del 2030; avaluar i mapar les partides per desplegar-les; potenciar la recerca i la inversió en noves tecnologies a Catalunya per evitar la fuga de talent; i incentivar la inversió en aquesta mena de recursos. A banda, ha proposat facilitar la tramitació i garantir la creació de noves infraestructures d'aquesta mena.

En aquest sentit, ha demanat a la Generalitat que sancioni les empreses privades de distribució energètica que posin traves a la seva expansió; que garanteixi que el pla de desplegament d’energies renovables no pugui ser modificat per governs futurs; agiliti la tramitació administrativa per autoritzar la posada en marxa d'aquestes plantes; sensibilitzi la població d’un territori abans d’instal·lar mitjanes i grans infraestructures verdes; i revisi les normatives municipals que hi posin impediments. Per tot plegat, ha aconsellat reduir el consum i la demanda a través de grans campanyes de comunicació a la ciutadania; ampliant la xarxa de transport públic de les grans ciutats; implementant la facturació per trams de consum a les llars i disminuint el dels equipaments públics.