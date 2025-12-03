La indústria lidera el creixement econòmic del Vallès Occidental el 2024, segons l’Anuari de BBVA

L’economia a les comarques del Vallès Occidental va créixer un 3,8% l’any passat, segons indica l’Anuari Econòmic Comarcal 2025 de BBVA que ja es pot consultar en format de portal web interactiu. Es tracta d’una eina que posa a l'abast dels usuaris totes les dades econòmiques comarcals amb mapes i gràfics, i que ha desenvolupat la consultoria especialitzada en comunicació de dades Polis.
Podeu accedir al portal clicant aquí.
El creixement econòmic de la comarca ha tancat el cicle 2019-24 amb un augment acumulat del 10%. Aquest 2024, la indústria ha crescut un 4,6%, els serveis, un 3,6% i la construcció, un 1,2%. En canvi, el sector primari ha patit una davallada del 0,4%. Les dades positives de l'any passat s’han traduït amb un increment de l’afiliació a la Seguretat Social del 2,4%, reflectint particularment el de Terrassa (5,1 %) i els menors augments de Sabadell (2,6%), Rubí (2,3%), Cerdanyola del Vallès (2,3%) i Sant Cugat del Vallès (1,3%).
Dades corresponents a l'evolució del VAB entre el 2023 i 2024
Aquestes són només algunes de les dades comarcals que es poden consultar a l'Anuari Econòmic Comarcal de BBVA, un dels informes més valuosos d'anàlisi econòmica territorial. Amb 31 edicions publicades, l’estudi ha esdevingut un referent pel nivell de detall i qualitat i es manté com l’únic informe a Catalunya que proporciona una visió tan precisa del creixement econòmic en l’àmbit comarcal. El document està dirigit pel professor emèrit del departament d’Economia Aplicada de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) Josep Oliver.
La informació econòmica i el seu context
Tant l’informe com el portal web proporcionen dades sobre el comportament dels sectors i subsectors productius de les 43 comarques, així com dels set eixos i les quatre demarcacions catalanes. S’avaluen no només les xifres del 2024, sinó que també s'ofereix l'oportunitat de tenir una retrospectiva de l'evolució de cada sector i a cada territori des del 2019 -abans del context de pandèmia- o, fins i tot, anar més enllà i calibrar els canvis durant l'última dècada, (2014-2024).
Concretament, al Vallès Occidental els àmbits productius que tenen més pes econòmic són els serveis amb el 71% del VAB, seguit de la indústria amb el 24,2%. La construcció representa el 4,8% de l’economia comarcal.
També s’hi pot consultar informació del mercat laboral i del mercat immobiliari: en aquesta comarca, el sector serveis concentra el nombre més gran de persones a l’atur (30.400) i, alhora, també és el que té més treballadors afiliats, 315.955. D’altra banda, en els últims tres anys el preu de l’habitatge al Vallès Occidental ha crescut, en passar dels 2.375 euros/m² del 2022, als 2.478 del 2024.
La versió interactiva de l'Anuari Econòmic Comarcal BBVA permet organitzar la navegació en més de 50 seccions per a cadascun dels àmbits territorials, i la informació temàtica en diferents formats. A més, totes les dades es poden descarregar, ja netes i en formats reutilitzables, per permetre anàlisis noves d’acadèmics, experts i qualsevol persona interessada.