Detingut a Terrassa per transportar drogues per valor de 30.000 euros

Detingut per transportar droga a Terrassa. Els Mossos d'Esquadra van detenir el 10 d’abril un home de 31 anys per transportar 10,5 quilos de marihuana i 650 grams d’haixix al seu vehicle. Els fets van tenir lloc quan uns agents que es trobaven al barri Segle XX patrullant van sospitar de l’actitud del conductor d’un vehicle amb matrícula estrangera aturat en un semàfor. Quan el van aturar, una forta olor de marihuana i unes peces d’haixix al tauler del cotxe els van alertar. Durant l’escorcoll, van trobar la droga perfectament visible repartida en diferents caixes per tot el vehicle preparada per ser distribuïda. El preu de la droga decomissada supera els trenta mil euros. El detingut va passar aquest dijous a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Terrassa.

Durant l’escorcoll a comissaria de l’arrestat, a l’interior d’una sabata, se li va trobar una paperina de cocaïna que va manifestar als agents que era d’una festa a la que havia estat el dia anterior, i no recordava dur-la.