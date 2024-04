Les Cambres de Manresa, Sabadell i Terrassa es reuneixen per col·laborar en els reptes del teixit socioeconòmic

Els Comitès Executius de les Cambres de Comerç de Manresa, Sabadell i Terrassa, encapçalats pels seus presidents Sílvia Gratacòs, Ramon Alberich i Ramon Talamàs, van celebrar aquest dimarts una reunió de treball a la seu de la corporació terrassenca. La trobada va tenir com a objectiu principal valorar i compartir les seves realitats i estratègies per potenciar el desenvolupament socioeconòmic de les seves demarcacions. En la sessió també es van analitzar els nous reptes camerals, com potenciar la seva col·laboració i determinar les preguntes que es presentaran als partits polítics de cara a les pròximes eleccions catalanes del 12 de maig.

L'evolució del Digital Impulse Hub, la potencialitat i evolució dels programes de promoció del comerç, la implicació empresarial en la Formació Professional d'Itinerància, i l'anàlisi d'infraestructures, entre altres, van ser punts de l'ordre del dia. Amb tot, la trobada, que va acabar amb un dinar de treball, va estar oberta al tractament de diferents qüestions d'actualitat en el qual els trenta-sis participants van tenir l'oportunitat de compartir les seves opinions.

Les relacions de col·laboració entre les càmeres de comerç de Manresa, Sabadell i Terrassa tenen una llarga trajectòria orientada, sobretot, a la reivindicació i defensa conjunta en matèria d'infraestructures i comunicacions. Ara un cop ja consolidats i en funcionament els nous executius després de les darreres eleccions, s'ha cregut convenient reactivar aquestes trobades.