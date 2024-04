La funerària Àltima col·laborarà amb Althaia en projectes vinculats a la salut

La companyia funerària Àltima, amb presència a Manresa, al carrer del Bruc, i a diversos municipis del Bages, ha tancat un acord de col·laboració amb la Fundació Althaia per treballar en projectes conjunts relacionats amb la salut de la comunitat i que siguin d'interès general per a la ciutadania tant en l'àmbit de la investigació, com en el de la formació, l'aprenentatge, el mecenatge o la divulgació. L'acord de col·laboració l'han signat el director general d'Àltima, Jaume Echaurren, i el director general d'Althaia, Manel Jovells.