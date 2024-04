ProManresa impulsa Ven+ Creix+, un nou programa per millorar l'estratègia de venda dels emprenedors

L'Ajuntament de Manresa, a través de ProManresa, posa en marxa Ven+ Creix+, un nou programa adreçat a persones emprenedores i empreses perquè tinguin una bona estratègia de vendes, oferint l'aprenentatge d'eines, tècniques i tàctiques per millorar la facturació i al mateix temps la qualitat de vida.. El programa facilita acompanyament professional en l'estratègia i disseny d'un pla de vendes, acompanyament per a millorar les habilitats comercials i formació especialitzada.

El nou programa s'inicia amb una primera reunió amb el personal tècnic de ProManresa, que servirà per definir el full de ruta a seguir i les actuacions en les quals es participarà, que serà flexible en funció de l'interès i la disponibilitat de les persones o empreses interessades.

A continuació, s'engegarà la fase d'acompanyament personalitzat que consistirà en un mínim de 8 hores i un màxim de 15 hores per empresa per treballar un pla de vendes, amb l'objectiu d'establir els objectius a aconseguir, definir el client objectiu, el posicionament actual de l'empresa, el pla d'acció, les eines i recursos a utilitzar i el pressupost.

Ven+ Creix+ inclou també tres hores d'assessorament personalitzat per detectar les habilitats comercials, els punts febles i punts forts de la persona emprenedora o empresa. Mitjançant un coach, es donaran pautes per treballar i entrenar aquests punts a millorar. La detecció es farà a través d'una entrevista amb l'ajut de tests de competències.

El programa es completa amb divuit hores de formació especialitzada amb vendes, que inclou els cursosEstratègies mestre per impulsar les teves vendes, El mínim que has de saber de la venda a altres empreses i El mínim que ha de saber de la venda al consumidor final. Així mateix, ProManresa ofereix al llarg de l'any diverses píndoles formatives complementàries que ajuden a ampliar els coneixements en l'estratègia de vendes.

Per tal de rebre més informació i participar en aquest programa gratuït, finançat per la Diputació de Barcelona, cal fer la sol·licitud. No és obligatori realitzar tots els serveis oferts, només els que siguin de l'interès de persones emprenedores i empreses.