Obituari Maria Dolors Vancells Duocastella La cerimònia tindrà lloc a la Parròquia Sant Fruitós el dimecres a les 11 del matí Obituari de Maria Dolors Vancells Duocastella - 12/08/2025