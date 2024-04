Convocades les subvencions de l'Àrea de Drets i Serveis a les Persones, adreçades a entitats de Manresa

L'Ajuntament de Manresa ha obert la convocatòria per a l'atorgament de subvencions de l'Àrea de Drets i Serveis a les Persones, on es troba el Servei d'Ensenyament, Cultura i Esports i el Servei de Drets Socials. Les entitats i associacions de la ciutat que hi vulguin optar han de fer una sol·licitud dins el termini establert a cadascuna de les convocatòries.

El termini per sol·licitar les subvencions de Cultura finalitzen el pròxim 30 d'abril. Tenen per objecte subvencionar projectes i activitats de promoció i difusió cultural en dues modalitats: projectes culturals destacats i projectes de dinamització cultural.

La petició de subvencions per a Ensenyament i Esports acaba el pròxim 31 de maig. En concret, les subvencions d'Ensenyament tenen per objecte la promoció de les activitats extraescolars a primària i secundària; projectes i activitats de suport a l'educació especial i inclusiva a l'ensenyament obligatori; foment d'activitats i projectes educatius que promoguin l'equitat i la igualtat d'oportunitats educatives i finalment projectes i activitats educatives per a la millora de la gestió emocional a infants i joves. Els ajuts a Esports tenen per objecte subvencionar projectes d'excel·lència en esports individuals i col·lectius, projectes de foment de l'esport col·lectiu femení i finalment projectes d'activitats de promoció esportiva.

D'altra banda, el termini per concórrer a les subvencions de Serveis Socials, Salut Pública, Persones Grans, Feminismes i LGTBI+, àmbits inclosos dins del Servei de Drets Socials, acaba el pròxim 15 de maig. Les subvencions en l'àmbit de Serveis Socials s'adrecen als programes o activitats de tipus assistencial o de tractament social o promoció de la inclusió social dedicades a l'atenció de persones o grups en situació de risc social o risc de partir-ne que presenten algun tipus de problemàtica social i/o que promoguin la intergració social, la millora de la qualaitat de les persones.

El programa de Salut Pública es destina a activitats relacionades amb la salut pública, orientades a la protecció i la promoció de la salut de les persones, la prevenció de la malaltia i la cura de la vigilància de la salut. El programa de Persones Grans subvencionarà projectes i activitats per a la millora de la qualitat de vida i de les potencialitats de la gent gran. Pel que fa al programa de Feminismes, per a la igualtat efectiva de les dones, s'adreça a projectes i activitats per a la millora de la qualitat de vida i el foment de les potencialitats de les dones, així com treballa per la igualtat efectiva entre gèneres.

Quant al programa LGTBI+, per a la diversitat afectiva, sexual i de gènere, la convocatòria té per objecte el foment de projectes i activitats que tinguin com a objectiu la prevenció i l'erradicació de la LGTBI-fòbia, la compensació de dèficits de suport social i de situacions de vulnerabilitat relacionades amb la diversitat afectiva, sexual i de gènere, la promoció de polítiques d'igualtat i el respecte a la diversitat i als drets fonamentals.

Per últim, el termini per presentar-se a la convocatòria de subvencions del programa Barris i Acció Comunitària és el 15 de maig. Té per objecte els projectes que fomentin i desenvolupin la participació ciutadana en els assumptes d'interès públic i en activitats de caràcter comunitari als barris de Manresa.

Per conèixer amb detall els requisits i la documentació específica per poder fer la sol·licitud, cal llegir amb atenció les bases específiques i la convocatòria de cadascun dels programes. Aquesta informació es troba en aquest enllaç.