Treballs a la xarxa de gas a la plaça d'en Creus i al carrer Puigcardener, a partir de dimarts

L'Ajuntament de Manresa ha informat que aquest dimarts l'empresa Nedgia Catalunya iniciarà les obres de renovació de la xarxa soterrada de gas al carrer del Puigcardener i a la plaça d'en Creus.

Amb motiu d'aquests treballs, que tenen una durada prevista de dos mesos, hi haurà diferents afectacions al trànsit. Per una part, es prohibirà l'estacionament en l'àmbit d'afectació de les obres (zona verda). També es tallarà l'accés de vehicles al carrer de Fontanet des de la plaça d'en Creus per a l'execució d'un encreuament. L'accés i la sortida de vehicles es farà per la Baixada de Na Bastardes. L'accés i sortida de vehicles del carrer Puigcardener es farà sempre que l'estat dels treballs així ho permeti.