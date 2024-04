DjMaRiiO li demana matrimoni a Noelia San Martín a la final de la Queens i Kings League

Sorpresa majúscula a la Kings i la Queens League. Les finals del primer split del 2024, que se celebren aquest cap de setmana al Wizink Centre de Madrid, reparteixen com a premi dos anells, un per cada guanyador de la competició, però aquest torneig serà recordat per la posteritat per l'aparició d'un tercer anell. El que el popular streamer DjMariio ha fet servir per demanar matrimoni en directe a la seva parella, Noelia San Martin.



Tots dos són presidents de l'Ultimate Móstoles, present al torneig, tant en la banda masculina com en la femenina. Amb un estadi a vessar, l'streamer ha fet servir el pretext de fer un discurs als seus dos equips per baixar al terreny de joc acompanyat de la seva parella sense que sospités res.

“És espectacular tenir els dos equips aquí, poder guanyar dos anells i viure-ho amb la Noé: és l'amor de la meva vida. I res, en comptes de dos anells en poden ser tres”. Ha estat llavors quan en DJMariio s'ha tret un anell de la butxaca: "I si ens casem?", ha preguntat. A partir d'aquí, aplaudiments del públic i llàgrimes de la Noe, que ha dit que sí.

DjMariiO le acaba de pedir matrimonio en directo a Noe ❤️‍🩹 pic.twitter.com/2IXwFQlRp7 — Kings League InfoJobs (@KingsLeague) April 20, 2024

No és el primer cop que una parella es prometen en un directe de la Kings i Queens League. El novembre passat, durant la final de la Kingdom Cup disputada a La Rosaleda, una jugadora d'Aniquiladoras va proposar-li matrimoni a la seva parella al terreny de joc pocs minuts després de proclamar-se campiona.

La idea de prometre's en directe va néixer a les xarxes, on els seguidors de la parella fa mesos que feien circular-ho com a broma. Del xat de Twitch a la realitat hi ha un pas, i amb la proposta de matrimoni es tanca un cercle i neix un dubte: emetran el casament per Twitch?