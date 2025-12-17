GPA Arquitectura: un model integral per abordar projectes d’arquitectura i reforma

En un context en què les obres, les reformes d’habitatges i la millora de l’eficiència energètica s’han convertit en tendències creixents, GPA Arquitectura s’ha especialitzat en oferir projectes d’arquitectura i interiorisme amb una gestió integral de l’obra. L’empresa, amb més de 20 anys d’experiència al sector i seu a Sant Andreu de la Barca, treballa tant per a particulars com per a empreses i administracions. Al llarg dels anys ha consolidat un model que integra projecte tècnic, direcció d’obra i execució de la mateixa amb mitjans propis, creant solucions adaptades i fetes a mida a les necessitats de cada client.
GPA Arquitectura és el resultat de la fusió entre despatx d’arquitectura, constructora i estudi d’interiorisme, integració que li permet assumir totes les etapes del procés: des de la concepció inicial fins a la coordinació d’industrials, l’assessorament normatiu o la gestió documental. Això permet minimitzar intermediaris i garantir una coherència, eficiència i agilitat en tots els projectes. GPA ha ampliat la seva presència al territori oferint reformes integrals a Sant Cugat, a Sant Feliu, a Sant Just Desvern, a Molins de Rei i a Esplugues.
L’estudi treballa en tres àrees principals: obra nova, reformes integrals i rehabilitació arquitectònica. En tots els casos, l’empresa incorpora criteris de sostenibilitat i eficiència energètica com a eixos fonamentals. L’ecodisseny, l’estalvi de recursos i la reducció d’emissions de CO₂ formen part de la seva metodologia, fet que permet oferir habitatges i locals més responsables i adaptats a les normatives vigents.
A més, GPA cuida els detalls i aposta per l’ús de disseny i modelatge 3D per facilitar la visualització prèvia dels espais i millorar la presa de decisions. L’empresa també destaca per la gestió completa dels tràmits administratius, com ara certificats energètics, cèdules d’habitabilitat, ITEs o llicències d’activitats, fet que simplifica el procés per als clients.
Amb aquest model integrat, GPA Arquitectura consolida la seva posició dins el sector com una empresa capaç d’oferir respostes tècniques, àgils i adaptades a les noves exigències en matèria d’arquitectura, eficiència i rehabilitació.