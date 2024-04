El temps d'aquest dimarts: baixa la temperatura i tornen els ruixats

Després d'un dilluns de cel enterbolit, aquest dimarts al matí ràpidament s'obriran clarianes pel sud, però no pas pel nord i est, on el cel estarà molt encapotat amb precipitació, ruixats dispersos aquí i allà que a la tarda fins i tot poden ser una mica més intensos.

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) demana tenir especial cura amb el vent, que s'ha de reforçar als dos extrems de la costa i això també remenarà la situació marítima, per la qual cosa hi ha activats avisos per mar i vent a les comarques del sud i a la zona de l'Alt Empordà. Un perill, però, moderat.

Això sí, el vent es farà notar a bona part de la meitat oest de Catalunya. Dimarts a la tarda s'obriran grans clarianes, ja lluirà el sol a l'extrem sud del territori, a Ponent també, però encara persistiran ruixats, xàfecs i tempestes amb algun grau de calamarsa al quadrant nord-est.

Això sí, segons el Meteocat aquestes precipitacions del nord-est del Pirineu també han d'anar minvant i a la nit, de fet, només quedaran restringides al vessant nord del Pirineu. La cota de neu en aquesta zona voltarà els 1.200 metres, 1.400 a la resta.

La previsió a mitjà termini

I atenció a la mínima i a la màxima, que baixarà. La mínima es donarà al final del dia. La previsió a mitjà termini es presenta tranquil·la, amb un descens de la temperatura de cara a dimecres. Cap al dijous, divendres, tornarà a enfilar-se el termòmetre. La pols en suspensió, de mica en mica, anirà desapareixent.