EL CF Solsona-FBSA organitza la 3a jornada de promoció de futbol femení

El CF Solsona-FBSA fa una crida a totes les nenes i noies de Solsona que vulguin jugar a futbol o simplement provar-ho. És la tercera edició de la jornada de promoció del futbol femení i s'espera repetir com a mínim la resposta de l'any passat, i s'hi apuntin una trentena de participants. La jornada tindrà lloc el dimecres 1 de maig, amb el següent horari:

De 10 a 11:30, sessió de tecnificació de futbol femení obert a tots els públics i també amb entrenadors/es i jugadores del club.

A les 12 del migdia, partit de 2a Divisió Femenina entre el CF Solsona i ENFAF Andorra.

Per participar a la jornada cal omplir el següent Enllaç d'incripció: https://forms.gle/ZmFZX8WPJ7goDtp18

Cal portar: roba esportiva còmoda, samarreta d'entrenament del club (qui no en tingui se'n donaran), una ampolla d'aigua, i si no es té calçat de futbol, no hi ha cap problema.