1 de maig: Dones, treball i cures, un nou cicle de l'Actua sobre reptes i lluites laborals

El projecte Enfila’t, emmarcat dins del pla de desenvolupament comunitari ACTUA-Fem Coses al Baix Solsonès, presenta un cicle de tres actes en motiu del Dia internacional de la Classe Treballador amb ponents de l’àmbit sindical, el dret laboral i investigadores amb perspectiva de gènere

El 25 d’abril, el 30 d’abril i el 2 de maig el cicle parlarà sobre com s’han conjugat i es conjuguen treball, gènere, classe a l’àmbit català i en concret a territoris rurals.

Partint d’un repàs històric sobre l’entrada de les dones al mercat laboral, el cicle avança per analitzar l’àmbit de les cures i el treball dins les llars, aturant-se en el recordatori dels drets laborals bàsics i sobre com defensar-los. Com es produeix la incorporació de les dones al mercat de treball? Quins aspectes romanen pendents de resoldre? Quin ha sigut el paper de les dones en el moviment sindical, i quines han sigut i són les principals reivindicacions? Quins factors afecten el treball de les cures? Tenim presents els nostres drets laborals? Com ens podem defensar de les vulneracions dels nostres drets laborals?

El dijous 25, al centre Xavier Jounou de Solsona, sota el títol “Les dones al mercat laboral i a les lluites sindicals” el cicle començarà oferint un repàs històric de l’entrada de les dones al mercat laboral de la mà de Sira Vilardell, directora general de la Fundació Surt. Seguidament de Raquel Serrat, d’Unió de Pagesos, qui oferirà una perspectiva actual de les lluites sindicals des d’una perspectiva de gènere i rural. Quines han estat i quines són les principals lluites en la incorporació de les dones al mercat de treball? I en l'àmbit agrari?

El dimarts 30 d’abril, al casal de la gent gran de Torà, tindrà lloc la xerrada “Violències laborals amb perspectiva de gènere”. Cati Morros, portaveu de la COS Catalunya Central, farà una introducció als drets laborals bàsics i com defensar-nos de possibles violències o vulneracions des d’una perspectiva de gènere. L’Arada Creativitat Social també presentarà el Punt d’Informació Laboral del baix Solsonès i rodalia.

Finalment, el cicle conclourà el dijous 2 de maig amb la xerrada titulada “Treball de cures i drets laborals” a l’Ajuntament de Clariana de Cardener. La investigadora del grup Antígona, Maria Barcons, presentarà la guia dels drets de les treballadores de la llar i de les cures. Cristina Zambrano, advocada laboralista i col·laboradora dela CNT, ens parlarà sobre les principals violències i vulneracions dels drets laborals amb perspectiva de classe, gènere i racialització en l’àmbit de les cures.

Els tres actes començaran a les 7 del vespre. Hi haurà un espai habilitat per a infants. Agairem que es confirmi l’assistència a les xerrades escrivint un correu a actua@larada.coop o trucant al 672 49 12 23.

L’ Enfila’t busca sensibilitzar sobre gènere als veïns i veïnes de la mà de les entitats del territori: la Falguera, la Cugula, el Grup de Gèneres del Solsonès, Rebombori, l'Associació de Dones del Solsonès i l'Associació de Dones Toraneses, així com el Consell Comarcal del Solsonès i crear espais de debat i organització. És cofinançat pel Departament de Drets Socials i el Departament d’Igualtat i Feminismes. En aquest cicle hi col·laboren l’Ajuntament de Torà i l’Ajuntament de Clariana de Cardener.

L’ACTUA – Fem coses al baix Solsonès i rodalia és un pla de desenvolupament comunitari promogut per la cooperativa l’Arada Creativitat Social. Des del 2009 acompanya i dona suport a projectes locals de base col·lectiva dels pobles del sud de la comarca del Solsonès i pobles veïns.