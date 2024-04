​Els bombers i les bomberes acompanyen a donar sang i plasma a Solsona

Un any més, el Banc de Sang i Teixits conjuntament amb el col·lectiu de Bombers de la Generalitat, tornen a organitzar la campanya “ELS BOMBERS I LES BOMBERES T'ACOMPANYEN A DONAR SANG I PLASMA” amb l'objectiu d'aconseguir sumar més de 3.500 donacions de sang els mesos de març i abril.

Volen que la donació es converteixi en una festa d'il·lusió i solidaritat on gaudir d'exhibicions de vehicles, excarceracions, demostracions de rescats i activitats per als més menuts. Tot, per assolir mantenir les reserves de sang de Catalunya en uns nivells òptims.

Aquesta serà la desena edició de la campanya i Solsona s'hi adhereix per cinquè any consecutiu. Les extraccions es duran a terme el proper divendres 12 d'abril, com és habitual, a les instal·lacions de la Sala Polivalent (sala gran), de 10 a 14 i de 16 a 21 hores.

PARC DE BOMBERS DE SOLSONA

El Parc de Bombers de Solsona, amenitzarà la jornada de recollida amb vàries activitats que es duran a terme al llarg de la tarda davant la mateixa Sala Polivalent (plaça de l'1 d'octubre).

17 h Berenar de coca i xocolata (rajola) per a la mainada 17 a 19.30 h Exhibició de vehicles del Cos, on els petits podran pujar i vestir com uns autèntics professionals

Recordeu reservar cita prèvia a donarsang.gencat.cat. Si us trobeu bé de salut, animeu-vos i participeu-hi. Esperem veure-us! Gràcies!