Portes obertes de postobligatoris a l'Institut Francesc Ribalta de Solsona

L’assistència fou molt positiva. Futur alumnat i famílies de Solsona, Oliana i Sant Llorenç de Morunys ens varen visitar. L’equip directiu, a les 16h, els va rebre a la biblioteca del centre amb una xerrada general sobre els estudis i les diferents branques que s’imparteixen.

L’Institut Francesc Ribalta té una àmplia oferta d’estudis tant de batxillerat com de cicles formatius, aquesta oferta és la següent:

El Batxillerat Humanístic, Social, Científic i Tecnològic, tots aquests amb la possibilitat de fer el batxillerat de doble titulació, el Batxibac (francès) en què l’alumnat cursa un terç de les hores en llengua francesa i alhora fa dues estades a França per la immersió lingüística del francès.

Així mateix, l’Institut ofereix totes les matèries de modalitat dels diferents batxillerats, excepte l’artístic, des de les matèries de Grec fins a Tecnologia i Enginyeria. A més, ofereix un ampli ventall de matèries optatives anuals (Biomedicina, Programació, Psicologia, FOL, Història del Món Contemporani, Literatura Catalana, Literatura Castellana) i de les trimestrals, que complementen i amplien el currículum, com ara Creació Literària, Comunicació Audiovisual, Robòtica, Ciutadania Política i Dret, Matemàtica Aplicada, Estada a l’Empresa o Reptes Científics Actuals.

Pel que fa als Cicles Formatius es van presentar els que es cursen al centre. El CFGM d’Auxiliar d’Infermeria i Atenció a Persones amb situació de Dependència, del qual van poder veure les instal·lacions de pràctiques, amb lliteres i una cuina, a més de conèixer les diverses sortides professionals i de continuació d’estudis que ofereix. L’aula del CFGS de Tèncic/a d’Integració Social els va obrir les portes a les seves activitats, intervencions socials per a promoure la igualtat d’oportunitats. Enguany s’ha començat 1r curs i l’alumnat aviat farà les hores de formació a les empreses. Els docents del CFGS d’Automàtica i Robòtica Industrials els van mostrar els tallers d’automatització, amb panells, motors i ordinadors, i també l’aula d’electropneumàtica. És un cicle amb una gran possibilitat de fer pràctiques duals i d’inserció professional a les empreses del Solsonès. Altrament, l’Institut va presentar l’oferta dels estudis postobligatoris d’aquell alumnat amb 16 o més anys que no té l’ESO, però que, cursant el Programa de formació i inserció (PFI) d’auxiliar de vivers i jardins, si se supera el curs amb una nota igual o superior a 8, podrà tenir accés a un cicle formatiu de grau mitjà i, si no escau, tindrà un millor accés a qualsevol cicle formatiu de grau mitjà; com també podrà accedir als centres de formació d’adults per a obtenir la GESO, sense haver de tenir els 18 anys.

Dins d’aquesta oferta, també hi ha l’IFE, Auxiliar en manteniment d’instal·lacions esportives, adreçat a l’alumnat d’entre 16 i 20 anys amb necessitats educatives especials associades a una discapacitat intel·lectual lleu o moderada i que no es troben en disposició de seguir la formació professional ordinària, preferentment, que no hagin obtingut l’ESO.

La presentació dels estudis postobligatoris va anar acompanyada de la visita a les respectives instal·lacions, en les quals les famílies i alumnat interessat van poder comprovar

com eren i parlar amb els seus docents. També se’ls van repartir plànols amb un codi QR que els possibilitava veure el contingut de les diferents matèries de modalitat, les optatives anuals i les optatives trimestrals. A més a més, també van accedir als espais Parlem, comuns a tots els estudis, on els esperaven les orientadores, les quals disposen de quatre hores d’atenció directa, al llarg de tot el curs, i faciliten un assessorament tant acadèmic com personal o emocional.

Esperem que les famílies i l’alumnat que ens van visitar valorin la jornada com a molt profitosa, perquè el professorat l’ha considerada com una tarda agradable, plena de

converses i de preguntes encaminades cap al futur formatiu de l’alumnat.