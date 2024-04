L'Associació Cultural Vallgorguina convoca XL premi Mn. Narcís Saguer de poesia

L'Associació Cultural Vallgorguina (ACV) ha convocat el XL Premi Mn. Narcís Saguer 2024 de poesia, amb una dotació de 1.300 euros i la publicació de l'obra. El premi s'atorgarà a una obra inèdita constituïda per un mínim de 300 i un màxim de 400 versos. El tema és lliure i el jurat estarà presidit per l'escriptor Miquel-Lluís Muntané. També en formaran part Montse Assens, Mar Fontana, Ricard Mirabete i Josep Antoni Soldevila. La secretària del Premi és Mercè Gárriz.



El termini de presentació és el 15 de juny d'aquest any 2024 i s'han d'enviar per correu electrònic a l'adreça preminarcissaguer@gmail.com.



El veredicte es farà públic el 28 de setembre de 2024, a les 17:30h a la Sala d’exposicions de Vallgorguina. L'Ajuntament de Vallgorguina patrocina el premi i l’edició la farà Parnass Ediciones

.

El Premi Mn. Narcís Saguer, que enguany celebra el 40è aniversari, va guardonar en l'edició de l'any 2023 Guillem Vallejo de El Masnou amb Icària o les sabates al vent.

