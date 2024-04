Batec es farà càrrec del Festcarrer de Santa Maria de Palautordera

El Festcarrer passa el relleu a Batec. Aixó ho han anunciat els organitzadors que l’any 2016 van posar en marxa aquest espai de trobada i lluita “per reapropiar-nos de les places i carrers de Palau”. Des d'aquell mes de maig de 2016 se n’han celebrat sis edicions “sense rebre cap subvenció per part de l'Ajuntament de Santa Maria de Palautordera i cadascuna d’elles ha estat un èxit”, reiteren els organitzadors, diverses entitats socials, culturals i reivindicatives de diversos municipis del Baix Montseny.

Passat aquest temps, el projecte està estancat per diverses causes, reconeixen les entitats que van posar en marxa la iniciativa. Assenyalen motius de falta de temps de les persones que l'impulsaven, alguns han hagut de marxar del poble, altres projectes personals... I això ha fet que l'assemblea del Festcarrer no estigui en actiu actualment.

És per aquesta raó que han decidit posar tots els recursos de què disposen com a Festcarrer al teixit popular de Palautordera. “Les nostres il·lusions, forces i ganes segueixen i esperem retrobar-nos de nou on tot comença, al carrer”, remarquen.