El Montseny protagonista del «viatge» sonor que proposa l'artista Carlos Casas a la Biennal de Venècia

L'artista Carlos Casas serà a la Biennal de Venècia amb Bestiari un projecte audiovisual immersiu que recorre diferents parc naturals catalans. Acompanyat de l'especialista de so Chris Watson, Casas ha recorreugut l'Alt Pirineu, el Cadí, el Cap de Creus i el Montseny en la recerca dels sons de les principals espècies que hi viuen. A l'abril les traslladarà al pavelló català de Venècia per oferir als espectadors un "viatge" sonor que passarà per aquests espais, al llarg de les quatre estacions de l'any i en diferents moments del dia. "L'èxit de la peça és que es converteixi en alguna cosa invisible, que l'espectador senti que és en un parc natural mentre està en una nau industrial al mig de Venècia", detalla l'artista.



El muntatge va més enllà i submergeix els visitants en un "entorn hipnòtic" de sons i imatges dels animals i criatures que habiten "paisatges naturals i imaginaris". El punt de partida, segons detalla el propi Casas, és el text d'Anselm Turmeda Disputa de l'ase (1417), un clàssic sobre la "nova entesa" amb el món animal.



El text explica la història d'un home sotmès al judici d'una assembla d'animals d'un bosc idílic, on es qüestiona la superioritat humana per sobre dels altres éssers. El judici evoluciona al llarg de dinou arguments, en què el portaveu dels animals, un ase de cua llarga, posa en dubte aquest antropocentrisme.



La mostra està produïda per l'Institut Ramon Llull i el seu director, Pere Almeda, posa en valor com Casas i la comissària del projecte, Filipa Ramos, "estiren el fil" del relat d'Anselm Turmeda, per parlar de relació humana amb la natura i l'animalitat.



El principal element per explicar-ho és el so. El mateix Casas, acompanyat del músic i l'expert en enregistrament de so, Chris Watson, han recorregut quatre parc naturals de diferents punts de la geografia catalana i en diferents moments de l'any i del dia. En total, però, els dies de rodatge han sumat unes dues setmanes.

L'artista Carlos Casas amb l'especialista en so Chris Watson

Aquest dijous eren al Montseny, a l'entorn del pantà de Santa Fe. Watson explica que crear la "banda sonora" de la natura catalana ha estat "meravellós". Del Montseny en destaca una "fantàstica fageda" i el so del pit-roig o el pica-soques blau que l'acompanyen en la seva passejada: "Són llocs absolutament bonics".



Pel que fa al muntatge, la mostra compta també amb imatges que afavoreixen a una immersió més completa. De les exploracions de Casas i Watson s'han recollit imatges amb diferents sistemes, com drons, càmeres tèrmiques, càmeres fixes i també la recreació de la visió subjectiva de diferents espècies que hi apareixen.



En el seu conjunt, la proposta es fa ressò del tema de la Biennal de Venècia, Foreigners Everywhere i porta el projecte més enllà d'una visió antropocèntrica per incloure-hi el món natural. La mostra serà a Venècia del 20 d'abril al 24 de novembre.