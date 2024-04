Tres ajuntaments del Baix Montseny revaliden el segell Infoparticipa

Els ajuntaments de Llinars del Vallès, Hostalric i Sant Antoni de Vilamajor són els tres consistoris del Baix Montseny que han revalidat el segell Infoparticipa a la transparència i qualitat en la comunicació pública local 2023, que enguany ha celebrat l'onzena edició. A més, el Consell Comarcal del Vallès Oriental també l'ha revalidat amb una nota alta. Els diplomes acreditatius que atorga el grup de recerca Comunicació Sonora, Estratègica i Transparència (ComSET) de la Universitat Autònoma de Barcelona, es van lliurar dimarts d'aquesta setmana a la sala d'actes del Rectorat de la UAB.

L'Ajuntament d'Hostalric també ha tret una nota molt alta, revalidant el 98,08% de l'any passat, essent distingit com un dels municipis més transparents de Catalunya. Amb aquest resultat, Hostalric es posiciona com el municipi de la comarca de la Selva amb millor resultat, i al capdavant de les comarques gironines, juntament amb Cassà de la Selva (Gironès) i Sant Gregori (Gironès).

El reconeixement premia l’empenta i l’esforç dels equips tècnics i polítics de l’Ajuntament d’Hostalric per a posar la informació a disposició de la ciutadania d’una manera clara i entenedora. Nil Papiol (SxH), alcalde de la vila, destaca: “Estem molt orgullosos d’aquesta distinció. Hem estat treballant de valent, dia a dia, per garantir la transparència de l’administració local. Reconeixem l’èxit, tot i que cal continuar treballant amb la mateixa determinació i vocació per a incrementar la transparència, el bon govern i la presentació de la informació de forma fàcil i intuïtiva”.

Des de l’any 2019 la progressió del web municipal ha sigut ascendent pel que fa al compliment dels indicadors del Segell Infoparticipa: 48,08% (2019), 47,92% (2020), 50% (2021), 94,23% (2022), 98,08% (2023) i 98,08% (2024).

En total s'avaluen 52 indicadors de tota la informació que es publica a la web municipal de cada municipi. Aquest any Llinars del Vallès ha rebut el reconeixement pel compliment del 98,08%, la mateixa nota que Hostalric,d'aquests indicadors. En representació de l'Ajuntament de Llinars hi van ser presents l'alcalde Martí Pujol (ERC), i el primer tinent d'alcaldia, Joan Ramon (PSC).

L'Ajuntament de Llinars del Vallès ha renovat el segell Infoparticipa amb un 98%

Sant Antoni de Vilamajor

Per quart any consecutiu l'Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor ha revalidat el Segell Infoparticipa amb un 88,46% del total dels indicadors del mapa, un guardó que va recollir l'alcalde del municipi, Raül Valenin (CANVI). Pel consistori de Sant Antoni de Vilamajor es tracta d'un reconeixement a les bones pràctiques en matèria de la informació que es publica a través del web i del Portal de Transparència municipal. "Seguim amb l'aposta per la transparència i la qualitat de la informació pública local i continuarem treballant, conjuntament amb el personal municipal, per millorar la qualitat i l'accés d'aquesta informació". En aquest sentit, consideren que és una tasca diària i rigorosa del conjunt de l'organització i del personal municipal per la feina feta i que els permet aconseguir aquest reconeixement un any més.

El qual consisteix en una anàlisi de la informació publicada als webs dels 947 ajuntaments de Catalunya i se centra en avaluar la qualitat i l'eficàcia comunicativa de les diferents administracions públiques i el rendiment de comptes amb la ciutadania a través dels webs. En l'edició d'enguany han estat un total de 116 ajuntaments, 10 consells comarcals i tres diputacions de Catalunya que han obtingut el Segell.

Raül Valentín, alcalde de Sant Antoni de Vilamajor, recull el segell Infoparticipa

Consell Comarcal Vallès Oriental

Per la seva banda, enguany el Consell Comarcal del Vallès Oriental ha assolit el 98% dels indicadors, en la que pels consell comarcal es tractava la novena edició. Des de l'ens comarcal es remarca que els indicadors, elaborats en forma de preguntes, responen a cinc qüestions bàsiques: qui són els representants polítics, com gestionen els recursos col·lectius, com es gestionen els recursos econòmics, quina informació proporcionen sobre la comarca i la gestió dels recursos col·lectius, i quines eines s’ofereixen per a la participació ciutadana. I es distingeixen 2 tipus de criteris de validació: informació, temàtica, contingut, comprensió i representació gràfica i ubicació o espai de la web on ha d'aparèixer. El president de l'ens comarcal, Emilio Cordero, va ser l'encarregat de recollir el diploma acreditatiu.

El segell l’han aconseguit 129 institucions catalanes: 116 ajuntaments, 10 consells comarcals i 3 diputacions, dels quals 17 ajuntaments i 1 consell comarcal han assolit el 100%. A més, en aquesta edició, el Consell Comarcal del Vallès Oriental ha rebut el Premi Extraordinari a la qualitat en la redacció de notícies.

Emilio Cordero, president del Consell Comarcal del Vallès Oriental recull el segell Infoparticipa

L'Infoparticipa és un projecte impulsat pel Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural de la Universitat Autònoma de Barcelona amb l’objectiu de fomentar la transparència i la qualitat de la informació de les administracions locals catalanes.

L’Infoparticipa vol fomentar la transparència i la qualitat de la informació de les administracions locals. Compta amb un Consell Certificador, encarregat de contrastar les avaluacions d’un equip que està integrat per membres de l'Associació Catalana i de la Federació de Municipis, de l'Oficina Antifrau, del Col·legi de Periodistes, de l'Associació de Comunicació Pública i del món acadèmic.