Llinars acull una trobada tècnica amb Mossos, policies locals i vigilants municipals

El Castell Nou ha acollit aquest dimecres acull la primera de les trobades tècniques de Mossos d'Esquadra, policies locals i vigilants municipals per millorar la coordinació i establir línies d'actuació dels ens policials del territori.

El cap de l'ABP de Granollers, Joan Coll, ha explicat: "Volíem aprofitar tota una sèrie de canvis que hi ha hagut a les prefactures de policia local i vigilants de seguretat, i compartir i actualitzar les noves formes de coordinació i estratègies per part de l'ABP de Granollers".

Pel que fa al paper de les policies locals, Coll ha destacat la importància de conèixer les principals necessitats que tenen els cossos municipals: "Nosaltres, com a cos de referència, hem saber aquestes mancaces per poder establir estratègies. I aportant millores, com per exemple incrementar les taules de coordinació policial, establir estratègies conjuntes o fins i fins i tot coordinar-se amb altres policies locals per construir seguretat".