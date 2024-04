Paula Uguet, de Gandesa: «L'estima al meu poble no s'entén sense saber què s'hi està vivint»

Quan la Paula Uguet va haver de decidir què estudiar no ho tenia gaire clar. Es veia en "alguna enginyeria, de física o de matemàtica", però el dia que va haver d'imaginar-se treballant, no va poder evitar pensar en la medicina: "Necessitava el factor humà". De Gandesa de tota la vida, actualment es troba fent la residència de Medicina Familiar i Comunitària a la zona de Tarragona, però sempre amb una part d'ella a la Terra Alta. "Sempre que puc torno al poble, vaig a veure als avis, pujo a la muntanya, vaig en bici... quan tinc guàrdies dolentes o estic passant moments d'estrès professional, anar allà i saber que hi tinc espais de natura, és un regal", afirma.

"L'estima al meu poble no s'entén si no conec al detall el que hi passa. No m'imagino Gandesa sense mitjans locals, fan un servei indispensable tant per la gent que viu al poble com pels que vivim fora", explica la Paula i raona sobre com són d'importants els mitjans locals per a les persones grans: "Penso en els meus avis, són grans i gairebé no surten de casa, però estan al dia de tot gràcies als mitjans locals".

