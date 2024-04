Xavier González-Costa, de Berga: «Si no tenim informació de proximitat, perdrem la identitat»

Quan penses en Berga, ràpidament et ve al cap la famosa festa popular de la ciutat. Gegants, música i gastronomia s'uneixen per celebrar la cultura catalana. "El més bonic de Berga és l'entorn i la tranquil·litat. Ens uneix molt la identitat de poble i la Patum", afirma en Xavier González-Costa, berguedà de tota la vida. Va dedicar la seva carrera professional a l'àmbit financer, però tan bon punt es va jubilar, va tornar a la seva gran passió: la cultura. A través de la poesia, la literatura i el teatre. "No ens hem de quedar només en la intenció, ens hem de centrar en l'acció. Per poca cosa que fem, tot sempre suma".

El de Berga raona sobre la rellevància de la informació de proximitat i dels mitjans locals. "Parlem, debatem i discutim coses que passen a l'altra banda del món i a vegades ignorem el que ens passa aquí al costat", assegura en Xavier González-Costa, qui explica que per conviure en sintonia amb el nostre entorn, hem de saber què passa al nostre poble i als nostres veïns. "La informació de proximitat ens permet mantenir la identitat, si no ens arrisquem a perdre-la".

