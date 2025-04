La inflació cau fins al 2,3%, el valor més baix des de l'octubre, i trenca amb la dinàmica alcista dels darrers mesos

L'Índex de Preus de Consum (IPC) va pujar un 0,1% el març a l'Estat en relació amb el mes anterior i va retallar set dècimes la taxa interanual, fins al 2,3%, el valor més baix des del mes d'octubre passat, quan es va situar en l'1,8%, segons dades definitives publicades aquest divendres per l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Amb el descens de l'IPC interanual el tercer mes de l'any, la inflació posa fi a cinc mesos d'ascensos consecutius, gràcies a l'abaratiment de l'electricitat per les fortes pluges registrades, així com al cost més baix dels carburants i lubricants per a vehicles personals i que els preus de l'oci i la cultura van pujar menys que el març del 2024.

Al seu torn, la inflació subjacent, sense aliments no elaborats ni productes energètics, va disminuir dues dècimes, fins al 2%, una taxa tres dècimes per sota de l'índex general i la més baixa des de finals del 2021. En aquest sentit, el Ministeri d'Economia, Comerç i Empresa ha subratllat en un comunicat que, "en un context d'elevada incertesa internacional", Espanya se segueix mantenint "com la gran economia que més creix a la zona euro", amb un creixement "compatible amb una moderació dels preus i els guanys de poder adquisitiu dels ciutadans".

El departament que dirigeix ​​Carlos Cuerpo ha destacat, a més, que l'oli d'oliva va accentuar la seva baixada al març, de manera que s'ha abaratit un 37,9% des del tercer mes del 2024. Per part seva, l'IPC harmonitzat (IPCA) va disminuir set dècimes, fins a una taxa interanual del 2,2%, mentre que es va incrementar un 0,7% en valors mensuals.