Gir a les eleccions de la RFEF: Pedro Rocha podria ser suspès

Crisi total a la cúpula de la Federació Espanyola de Futbol (RFEF). El Tribunal Administratiu per a l'Esport (TAD, per les sigles en castellà) ha notificat l'obertura d'un expedient sancionador a Pedro Rocha i la comissió gestora del màxim òrgan del futbol espanyol. Això deixa a les portes de la suspensió l'únic candidat a la presidència, ja que Eva Parera i Carlos Herrera no van aconseguir els avals.

El TAD considera que Rocha i la comissió gestora de la RFEF s'han extralimitat en les seves funcions. En principi, després del cessament de Rubiales, calia convocar eleccions i prou. Però l'actuació dels últims mesos és una "infracció molt greu", segons el Tribunal, i que fa perillar de manera seriosa Rocha.

L'expresident interí i candidat a presidir la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) també ha estat imputat pel cas de corrupció que esquitxa l'entitat sota la gestió de Luis Rubiales. Així ho ha decidit la jutgessa de Majadahonda que investiga el cas. Fonts jurídiques han confirmat la imputació de Rocha i de la suspensió de la seva declaració davant la magistrada com testimoni.

Va ser fins no fa gaires dies president de la comissió gestora de la RFEF després de la dimissió, a finals del 2023,de Rubiales, amb qui va ser vicepresident. La jutgessa investiga presumptes delictes de corrupció en els negocis, administració deslleial i blanqueig de capitals comesos entre 2018 i 2023, quan Rubiales estava al capdavant de la federació espanyola.

D'aquesta manera,Rocha passa a figurar en la llista d'investigats en la peça separada, coneguda pel nom de Brody, que el jutjat va obrir en paral·lel al cas principal, que gira sobre les presumptes irregularitats comeses per celebrar la Supercopa d'Espanya de futbol a Aràbia Saudita.