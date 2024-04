El Festival Vallviva ha destapat aquest dijous tots els seus artistes i novetats d'enguany. Ho ha fet en una roda de premsa al recinte on se celebrarà el festival del 10 al 14 de juliol, a la finca Les Brides de la Vall d'en Bas.

Fins ara, el festival solidari impulsat per l'empresari Eudald Morera i la seva família havia anunciat alguns caps de cartell com La Oreja de Van Gogh o Alvaro de Luna. A ells, s'hi ha afegit els Amics de les Arts, Ginestà, l'espectacle Emociona't de l'Orquestra Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya i el Pot Petit.

Pel que fa als dies, el primer (dimecres 10) es podrà veure l'espectacle Emociona't, en el qual participaran Manu Guix, Beth, Mariona Escoda, La Pau, Joan Garrido i La Polifònica de Puig Reig. El segon dia (dijous 11) serà el torn dels Amics de les Arts i Ginestà. Divendres 12 actuarà La Oreja de Van Gogh i dissabte 13 Alvaro de Luna i Alfred Garcia. El festival es tancarà diumenge 14 amb El Pot Petit. Les entrades per als concerts es posaran a la venda aquest divendres 12 d'abril a través de la pàgina web vallviva.cat.

Precisament, aquest últim grup marca una de les novetats d'aquest 2024: el caràcter infantil que l'organització vol donar-li al dia extra que ha programat festival. Per primera vegada, Vallviva tindrà cinc dies i s'allargarà fins al diumenge, quan hi haurà l'actuació del Pot Petit a les 19 h. Aquell dia, el village del certamen es transformarà per acollir les famílies.

12.000 espectadors

Més enllà del nombre de dies, Vallviva també vol créixer en nombre d'espectadors. L'objectiu d'aquest any és arribar fins a les 12.000 persones. Per això, també s'instal·larà una graderia amb butaques i llotges a la zona de l'escenari principal. "Vallviva creix i l'objectiu és arribar a les 10.000 o 12.000 persones. Entenem que el festival està consolidat i volem que la gent se senti còmode i tingui el seu espai", assegura Eudald Morera, director i impulsor del festival.

Tot i pretendre créixer en nombre d'espectadors, Morera assegura que no volen ser un festival de masses: "No tenim l'ambició de ser molts. Volem que tothom qui vingui surti amb una experiència de vida. Hem consolidat amb 8.000; no veiem un festival de 20.000 persones. Veiem un festival de 10.000 persones que gaudeixin amb molta intensitat".

Els impulsors del festival en la presentació d'aquest dijous. Pau Masó Ros

Estrelles Michelin i novetats gastronòmiques

Com en les darreres edicions, Vallviva seguirà comptant amb l'oferta gastronòmica de les parades del village i també els sopars que porten a terme diferents restaurants de renom. Aquest 2024 repeteixen els quatre establiments d'alta cuina que van formar part de l'edició de l'any passat: Can Jubany, Les Cols, Ca l'Enric i el Restaurant Miramar.

A més, però, aquest any hi haurà la novetat d'un nou espai gastronòmic dedicat a la cuina d'autor amb la participació dels restaurants Mala Espina, Quinze Ous i l'Equilibri.

Solidaritat al 100%

L'altra pota del Festival Vallviva és la recaptació solidària. Aquest any també es destinarà a la investigació contra el càncer que porta a terme la Vall d'Hebron. El festival va firmar l'any passat un contracte de vinculació amb el centre hospitalari el qual estableix que durant tres anys es destinaran els fons del festival als seus projectes oncològics.

"M'agradaria recalcar que som l'únic festival a Catalunya que donem el 100% dels beneficis. L'objectiu és col·laborar amb la societat, la qual també ens dona a nosaltres", ha assegurat Joan Boix, membre del patronat de la Fundació Vallviva.

El 2023, la Fundació Vallviva va aconseguir un benefici de 76.370 euros, els quals es van destinar a projectes oncològics de la Vall d'Hebron. Durant la passada edició, el festival va arribar a facturar més de 800.000 euros d'ingressos i 760.000 de despeses.