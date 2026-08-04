El Circ Històric Raluy arriba aquest agost a Palafrugell amb l'espectacle «TERRA»

El Circ Històric Raluy arriba a Palafrugell aquest 6 d'agost amb l'espectacle "TERRA", que s'hi instal·larà fins al 5 de setembre al Recinte Firal de Palafrugell (Av. Espanya). La família presenta una proposta que combina l'essència del circ tradicional amb una mirada contemporània, de la mà d'alguns dels millors artistes escènics del món. Després de la seva estada a Palafrugell, al setembre el Circ Històric Raluy continuarà la gira instal·lant-se a Figueres.
L'espectacle "TERRA" no és una funció de circ qualsevol, sinó una exhibició cuidada fins a l'últim detall que pretén captivar el públic amb acrobàcies de tota mena. La direcció artística ha anat a càrrec de Rosa Raluy, hereva de la família, que també ha dissenyat el vestuari, les coreografies i l'atrezzo. El 90% dels vestits han estat confeccionats a mà per ella mateixa després de mesos de feina: "M'ha ocupat mesos fer els vestits".
El nom del muntatge no ha estat escollit a l'atzar. "TERRA" és un homenatge al planeta perquè, tal com expliquen, tenen "arrels per tots els llocs del món". També vol reflectir la connexió del circ amb els elements naturals del planeta: volen pels aires, desafien el foc i s'impulsen des de la terra, construint un missatge actual i ple de simbolisme.
Amb aquesta proposta, el Circ Històric Raluy s'adapta als nous llenguatges escènics sense renunciar a l'essència del circ tradicional que ha captivat milions d'espectadors al llarg de la seva història. "Estem oberts a nous llenguatges artístics", explica Kimberly Raluy, filla de Rosa i protagonista d'espectacles com Water Meteor.
"TERRA" inclou diversos números únics interpretats per especialistes de primer nivell. Torna el trapezi, un dels grans clàssics del circ, així com l'emblemàtic número d'equilibris. Un dels plats forts és una espectacular número de barres fixes. A més, la família avança que el públic també podrà descobrir números recuperats després d'anys sense representar-se i noves propostes de caràcter contemporani.
L'espectacle es completa amb la participació de les ballarines, presents durant bona part de la funció, i de Sandro Roque, el còmic del circ. D'origen portuguès, és l'encarregat d'aportar humor amb acudits i petits monòlegs que fan gaudir petits i grans.