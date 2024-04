Girona ja té bisbe. Després de dos anys d'absència per la mort del bisbe Francesc Pardo, Octavi Vilà ha estat ordenat, aquest diumenge a la tarda. A la cerimònia, que ha estat presidida per l'arquebisbe de Tarragona, Mons. Joan Planellas, hi han assistit més d'un miler de persones que han emplenat la basílica i mig miler més que l'han seguit en directe des de l'exterior, on el Bisbat ha instal·lat una gran pantalla. L'acte ha durat gairebé tres hores acabant amb el parlament del nou bisbe, que ha dit que allarga la mà a tothom "tant creients, com no-creients".

Un dels moments centrals de l'ordenació episcopal ha estat el cant de les lletanies, una sèrie de lloances i súpliques en què, tal com mana la litúrgia, Octavi Vilà s'ha estirat al terra de la nau de la Catedral. Ho ha fet davant la mirada de les 1500 persones que han assistit a l'acte, alguns enviats pel vaticà, que també han intervingut, en català, per donar-li la benvinguda de part del Papa Francesc.

📸 Fra Octavi Vilà, al terra, durant el cant de les lletanies, un dels moments centrals de l'ordenació episcopal. pic.twitter.com/7KvFhMrKav — Bisbat de Girona ⛪️ (@bisbatgirona) April 21, 2024

Església a banda, entre els assistents hi han assistit diverses autoritats. Des de la presidenta del Parlament, Anna Erra a l'exvicepresident del govern Oriol Junqueras. També el conseller de Recerca i Universitats, Joaquim Nadal, el conseller de drets Socials, Jordi Campuzano o el secretari general de Junts, Jordi Turull. I fins i tot l'alcalde de Girona, Lluc Salellas.