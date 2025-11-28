Granollers engega el parc solar públic més gran de Catalunya

El nou parc solar fotovoltaic de Can Cabanyes (Granollers), que està previst que entri en funcionament en breu, produirà prop de 3,8 milions de kWh d’electricitat renovable a l’any, l’equivalent al consum de 1.500 llars o 6.000 persones. La tècnica de medi ambient i espais verds de Granollers, Virgínia Domingo, explica que l’energia es destinarà a les infraestructures ambientals properes del Consorci Besòs Tordera i del Consorci per a la Gestió dels Residus Vallès Oriental. A més, està previst compartir l’energia amb el sector industrial, la ciutadania i els usos municipals. Es tracta d’un gran exemple d’economia circular de l’energia, com explica la Vanessa Abad, directora de l’àrea de tractament de la planta de residus del Vallès Oriental, que rep energia de la fotovoltaica de Can Cabanyes: “La planta ens proporciona energia i, juntament amb la que produïm nosaltres, procedent del tractament de residus orgànics, i la nostra pròpia fotovoltaica en teulada, podem cobrir el 80% del nostre consum. Així es tanca el cercle de l’energia”, explica.
Municipis més verds
Renovables 2030 és un projecte transformador de la Diputació de Barcelona que impulsa la implantació d’energies renovables en els ens locals, amb projectes de gran escala i impacte significatiu: actuacions de plantes fotovoltaiques en teulada o en terra, innovadores i de gran capacitat de generació, comunitats energètiques, calderes de biomassa o projectes de millora de l’eficiència de l’enllumenat públic.
La planta fotovoltaica de Granollers és, de moment, l’última peça en el model energètic eficient i sostenible que impulsa aquest municipi. A hores d’ara, la ciutat compta amb 14 equipaments municipals amb instal·lacions fotovoltaiques en funcionament, que juntament amb Can Cabanyes, permetran cobrir un terç de les necessitats de consum públic amb energia neta. També s’hi afegeixen vuit equipaments amb energia solar tèrmica per substituir consum de gas, i actuacions d’eficiència com la substitució de 240 punts de llum per tecnologia LED o la rehabilitació energètica integral del Mercat de Sant Carles.
Per reforçar encara més aquest camí, l’Ajuntament ha creat Granollers Energia SA, una empresa pública que comercialitzarà l’energia generada a les instal·lacions municipals, inclosa la de Can Cabanyes, així com la de punts de recàrrega de vehicle elèctric.
La inversió total a Can Cabanyes ha estat de 2,7 milions d’euros, dels quals 1,5 milions provenen del programa sectorial de transició ecològica de la Diputació de Barcelona —Renovables 2030— mentre que 1,2 milions han estat aportats pel consistori. A més de l’estalvi energètic i econòmic, es produirà una reducció d’emissions de 1.825 tones de CO₂, un 52,7% de les emissions del sector públic del municipi.
Paral·lelament, el municipi impulsa l’apoderament energètic de la ciutadania i les empreses amb eines com el mapa fotovoltaic de teulades, ajudes fiscals i bonificacions per a instal·lacions solars i l’acompanyament de l’Oficina de Rehabilitació Energètica.
