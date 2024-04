80 autors i autores comarcals a la trobada de Sant Jordi a Granollers

Per Sant Jordi, als equipaments culturals i als carrers i places de la ciutat es proposen activitats diverses i adreçades a tots els públics. Tallers, presentacions de llibres, espectacles, clubs de lectura... La fira del llibre se celebrarà a la Porxada i a la carretera (carrer d'Anselm Clavé) durant els dies 22 i 23 d'abril (tot el dia) amb més d'una vintena de parades de llibres i roses.

La trobada comarcal d'autors i autores es farà el dilluns 22 d'abril de les 17 a les 20, a la Porxada i estarà dinamitzada per l'escriptora Marina Martori. Una vuitentena d'autors i autores locals i comarcals es donaran cita a la Porxada. Aquesta és una proposta per difondre la literatura i promocionar les novetats locals que també es poden consultar a la web de Sant Jordi.

Josep Pedrals, pregoner de Sant Jordi

El poeta i rapsode, Josep Pedrals, farà el pregó de Sant Jordi, dilluns dia 22, a les 19.30. Abans, a les 19 h serà rebut a l'Ajuntament de Granollers per part del consistori.

Pedrals es dedica a la poesia des de diversos fronts: escriu llibres d'investigació en el gènere (assajos novel·lats sobre poètica i vida), recita poesia de forma professional (ha actuat per Europa, Amèrica, Àsia i Àfrica), explica la poesia en cursos i conferències (en Universitats, Instituts i Escoles), difon i divulga la poesia en diversos mitjans de comunicació (actualment a El País i la Cadena Ser), ha muntat celebracions poètiques de tot tipus i periodicitat (va conduir durant 13 anys l'històric cicle poètic del bar Horiginal i el festival Barcelona Poesia entre 2020 i 2023), posa versos a la música de diversos compositors, expandeix la teatralitat del vers, etcètera.

Lectura i cultura al carrer

Les biblioteques continuen la seva aposta per portar la lectura als carrers i barris de la ciutat i ofereixen espais per a petits lectors a les places properes als centres cívics. També hi haurà altres activitats com hores del conte, clubs de lectura, visites d'autors i tallers diversos. A més, les biblioteques han elaborat una guia de recomanacions i novetats literàries per a infants i joves. Diverses entitats de cultura popular i tradicional organitzen activitats relacionades amb la diada de Sant Jordi. El Drac de Granollers, amb el suport de La Troca i la Biblioteca Roca Umbert, organitza l'activitat "Salvem el drac!"; i l'Associació Gran Centre i l'Editorial Alpina organitzen "Un dia de conte". També hi haurà sardanes amb l'Agrupació Sardanista de Granollers, castells amb els Xics de Granollers i la XXV Lectura de poemes d'arreu del món amb l'Ateneu de Granollers.

Bookcrossing i Paraules sobre vidre

Les novetats literàries locals també tindran protagonisme a través del Bookcrossing, amb llibres alliberats en diversos equipaments culturals de Granollers. Les ubicacions es comuniquen a través de les xarxes socials de @grajove i els equipaments culturals. A més, "Paraules sobre vidre" ha omplert els aparadors del centre de la ciutat amb cites literàries que tene l'aigua com a protagonista, un element imprescindible en el context de sequera actual. És un projecte impulsat pel Consorci per a la Normalització Lingüística, Gran Centre, les Biblioteques de Granollers i l'Ajuntament, amb la col·laboració d'alumnat de l'Institut Carles Vallbona i del Centre Vallès.

Sant Jordi als comerços

L'associació de comerciants Comerç Ral llança per aquest Sant Jordi la 4a edició de la seva campanya anual de dinamització i foment del comerç local. Del 20 al 28 d'abril, els establiments participants en la campanya regalaran més de 1.200 punts de llibre de Sant Jordi, dissenyats per nens i nenes de cicle infantil i primària de les Escoles Ferrer i Guàrdia, Salvador Espriu i Salvador Llobet, que serviran per comprar en botigues que formin part de l'associació de comerciants. Aquesta iniciativa té com a objectiu promoure la lectura i el comerç de proximitat.

L'associació de comerciants del barri del Congost prepara pel mateix dia de Sant Jordi, el 23 d'abril, activitats a la plaça Llibertat.