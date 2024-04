Els llibres, les roses i la música tornaran a ser protagonistes de Sant Jordi a Mollet

El parc de les Pruneres de Mollet del Vallès serà el centre neuràlgic d'aquesta jornada amb les tradicionals parades de llibres i roses, un estand d'escriptors i escriptores locals, l'estand institucional i tallers i activitats per a infants. Al mateix parc, a les 18.30 es farà l'Audició de sardanes amb la Cobla Mediterrània.

Durant tot el dia, a la llibreria L'Illa, hi haurà diferents activitats com el conta contes a càrrec d'Eva Font, música o la signatura de llibres per part de Raúl Sánchez García i Josep Masats.

Més enllà del 23 d'abril hi ha diverses activitats com ara el Concert de Sant Jordi, el divendres 26 d'abril, amb l'Orquestra Simfònica de l'Escola Municipal de Música al Teatre Can Gomà, o la Diada Castellera, el diumenge 21, amb els Castellers de Mollet, els de Badalona i els Xics de Granollers a Prat de la Riba.

Es pot consultar tota la programació de Sant Jordi 2024 al web municipal: https://www.molletvalles.cat/ca/serveis/cultura/sant-jordi-2024

Lletres a les façanes amb Joan Salvat-Papasseit

Dins la commemoració de l'Any Salvat-Papasseit, fins a finals d'abril trobareu obres del poeta avantguardista a les façanes de l'Antic Ajuntament, la Biblioteca Can Mulà-Jordi Solé Tura, el Centre Cultural La Marineta, el Museu Abelló, el Centre Cívic de Can Borrell, i el Centre Cívic l'Era.