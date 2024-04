Jenn Díaz presentarà el seu llibre «Violència en tres actes» a Granollers

Jenn Díaz, escriptora i diputada d’Esquerra Republicana de Catalunya les dues últimes legislatures, visitarà Granollers el proper 21 d’abril. Díaz presentarà el seu nou llibre, Violència en tres actes, on, a través del seu testimoni, explica el procés de passar de víctima o supervivent; un procés llarg i silenciós. L’acte serà a la Plaça Folch i Torres a les 12:00, i constarà d’una conversa amb la periodista granollerina Gavina Garcia, que ocupa el lloc 29 a les llistes d’Esquerra Republicana de les eleccions del 12 de maig. Els assistents també podran comentar elements del llibre o fer preguntes a Díaz.

Díaz, nascuda a Sant Feliu del Llobregat, és escriptora i autora de sis novel·les, com Mare i filla (2015) i Els possessius (2022), entre d’altres. També va escriure el recull de contes Vida familiar (2016), que va guanyar el Premi Mercè Rodoreda. Després d’anunciar recentment que deixa el Parlament com a diputada, Díaz torna a l’acció literària amb el llibre Violència en tres actes, que explica com als divuit anys Jenn Díaz va patir violència masclista, tan física com psicològica. A través del seu testimoni, explica que el seu procés de víctima ha estat llarg i silenciós per l'estigma que acompanya la paraula víctima, per tots els estereotips que hi havia al seu voltant i per no haver-se reconegut com a tal durant molts anys.