Canovelles presenta un llibre sobre la transició democràtica al municipi

El dilluns 22 d'abril a les 19:30, al Teatre Auditori Can Palots de Canovelles, tindrà lloc una entrevista-col·loqui amb Ferran Polo, autor del llibre "Canovelles en el període de la transició democràtica (1975-1985)". Es tracta d'una publicació editada per l'Ajuntament de Canovelles que pretén ser una crònica de la història local. L'esdeveniment, que pretén ser una oportunitat per endinsar-se en el passat recent del municipi, també comptarà amb la presència de l'historiador Joan Garriga i Andreu, prologuista del treball.

El llibre vol deixar constància de la situació social i política del 1975 al 1985; dels canvis demogràfics, socials i culturals d'aquests anys; del pas dels ajuntaments franquistes als democràtics; i de les organitzacions ciutadanes sorgides a Canovelles en aquesta època. Així, la publicació tractarà temes com la revolució pedagògica de l'escola Jacint Verdaguer, la reivindicació del centre social ocupat per la parròquia de Fàtima o la lluita i la repressió contra l'esquerra rupturista a Canovelles.

La publicació, que té per objectiu comprendre i difondre el nostre passat, s'afegeix a d'altres ja editades com "Canovelles, en temps de guerra. Refugiats i solidaritat (1936-1939)", "Canovelles. Un lloc per viure-hi" o "El poblat neolític de Ca l'Estrada 2 de Canovelles" i "Els primers pagesos i ramaders de fa 6500 anys al Vallès (4800-4450 aC)".

Ferran Polo, autor de la publicació

L'autor de la publicació és Ferran Polo, llicenciat en periodisme per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i periodista d'El 9 Nou des de fa prop d'una vintena d'anys. Polo està estretament vinculat a Canovelles: els seus avis van viure al municipi durant bona part de la seva vida adulta i ell hi venia tot sovint a visitar-los, especialment els caps de setmana.

El llibre "Canovelles en el període de la transició democràtica (1975-1985)" estarà a la venda per un preu de 12 euros exemplar i es podrà adquirir el dia de l'entrevista-col·loqui, al vestíbul de Can Palots. D'altra banda, també es podrà adquirir l'endemà, a la parada institucional de la Fira de Sant Jordi de la plaça de la Joventut i, després de la celebració de Sant Jordi, a Can Palots.