Comencen les obres del carril bici del polígon de Llerona

Des d'avui i durant dos mesos aproximadament es produiran afectacions al trànsit a la Via Europa i al carrer d'Holanda. Es produeixen a causa de l'inici de la primera fase de construcció del carril bici al polígon del Pla de Llerona que ha d'unir el gual de Cal Forcaire amb la Zona Municipal de Ciclisme. En aquesta primera fase les afectacions són a l'estacionament al carrer d'Holanda:

Dimarts, 23 d'abril, no es pot estacionar a la banda nord del carrer

Els dies 24, 25 i 26 d'abril, les restriccions d'estacionament es produeixen a la banda sud

Les obres tindran una durada aproximada de dos mesos i, de moment, no hi ha afectaciona a la circulació. Conforme avancin les feines de construcció del carril bici, se'n poden produir i es donarà pas alternatiu als vehicles a la zona afectada tan del carrer d'Holanda com de la Via Europa.