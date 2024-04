Dos detinguts i un decomís de 305 grams de marihuana a les Franqueses

La Policia Local de les Franqueses ha detingut aquest dimarts a dues persones per possessió de marihuana durant un avís per un vehicle mal estacionat.

L'operació s'ha iniciat després d'una denúncia per un vehicle estacionat en un gual. Durant la gestió d'aquesta infracció i en el lloc dels fets, la patrulla ha demanat la documentació a les persones que s'han identificat com a responsables del vehicle i aquests han declarat que no la portaven a sobre.

En aquest moment, la policia els ha informat que procedia a retirar el vehicle amb una grua fins que s'acredités la documentació i ha sol·licitat la presència de les patrulles K9 per realitzar un escorcoll. Fruit de l'actuació de la patrulla K9 s'han localitzat 305 grams de marihuana amagats en una capsa de cereals al maleter.

Els dos individus han quedat detinguts i ja han passat a disposició judicial.