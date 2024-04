La policia de Caldes frustra un robatori per encastament a un estanc

La matinada d'aquest dilluns, pocs minuts després de les 3, un grup de tres persones ha encastat un vehicle contra un estanc de l'avinguda Josep Fontcuberta. Una dotació de la Policia Local s'ha dirigit de seguida al lloc dels fets alertats per la trucada d'una veí de la zona que ha sentit el fort soroll.



A l'arribar, els tres lladres han sortit corrent de l'establiment i han fugit amb un altre vehicle que estava estacionat al mig de l'avinguda.El vehicle amb el qual s'han donat ala fuga, un Seat Ibiza negre, ha aconseguit esquivar el bloqueig policial.

La ràpida actuació de la Policia Local només ha donat temps als lladres a robar alguns paquets de tabac de les estanteries de l'estanc, així com també diners en efectiu de les caixes registradores. A més, durant la fugida precipitada, els lladres han perdut bona part del material que havien sostret de l'establiment perquè no han tingut temps ni de tancar les portes del vehicle. Un material que s'ha pogut retornar al propietari en el mateix moment.



El cotxe que els lladres han encastat a l'estanc, i que la Policia Local ha pogut recuperar, havia estat sostret a Badalona el divendres 5 d'abril i ara les unitats d'investigació regionals dels Mossos d'Esquadra faran les anàlisis pertinents per intentar identificar els lladres.