El 15% de Catalunya, protegit de la contaminació lumínica

Més del 15% de Catalunya ja està protegit enfront la contaminació lumínica. El DOGC ha publicat aquest divendres dues resolucions que inclouen 19 municipis del Parc Natural de l'Alt Pirineu i el Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici com a punts de referència de qualitat del cel nocturn. Es tracta de dues noves àrees protegides de la contaminació lumínica que sumen 2.088 km².

Fins ara, el Departament d’Acció Climàtica ha protegit envers la contaminació lumínica 74 municipis de tot Catalunya que suposen més del 15% del total de la superfície del país. Els nous municipis protegits són els següents.

Parc Natural de l’Alt Pirineu (15): Sort, la Guingueta d’Àneu, Esterri d’Àneu, Alt Àneu, Soriguera, Rialp, Llavorsí, Tírvia, Vall de Cardós, Esterri de Cardós, Lladorre, Alins, les Valls de Valira, Farrera i Baix Pallars)

A Catalunya hi ha dues altres zones de protecció respecte a la qualitat lumínica:

Serra del Montsec , a l'entorn del Parc Astronòmic: 16 municipis amb una superfície de 2.034 km2 des de l'any 2013.

, a l'entorn del Parc Astronòmic: 16 municipis amb una superfície de 2.034 km2 des de l'any 2013. Serra de Montsant: 32 municipis implicats amb una superfície protegida de 736 km2 des de l'any 2018.

Aquest divendres s'entreguen a Llavorsí (Pallars Sobirà) els certificats acreditatius de qualitat del cel nocturn a representants dels ajuntaments que participen en el projecte i dels parcs que esdevenen punt de referència. La resolució determina les característiques específiques que han de complir les instal·lacions d’enllumenat situades en el punt de referència i la seva àrea d’influència per garantir que l’impacte ambiental, l’afectació als ecosistemes i la dispersió de la llum estiguin dintre d’uns paràmetres mínims.

En concret, en zones d’especial protecció, l’enllumenat exterior que es pot instal·lar ha de ser aquell que garanteixi tres criteris bàsics: el to de la llum ha de ser carbassa; el flux de llum ha d’anar cap a baix, tot evitant enviar llum al cel o a zones on cal preservar la foscor, i cal disposar de sistemes de telegestió o regulació del llum per ajustar-lo, o fins i tot apagar-lo, on i quan per seguretat la llum no calgui.