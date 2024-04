El canvi climàtic crea paneroles «mutants» més resistents als insecticides

Les plagues de paneroles arriben fortes aquest estiu. Ho expliquen experts com el director general de l'Associació Nacional d'Empreses de Sanitat Ambiental (Anecpla), Jorge Galván, i el coordinador tècnic de l'Associació Catalana d'Empreses de Salut Ambiental, (ADEPAP), Luis Lozano, en declaracions a diversos mitjans de comunicació.

Tots dos coincideixen en el fet que la causa és l'acusada calor -que n'afavoreix la reproducció-, però també pels fenòmens climàtics extrems, que en dificulten l'extermini. Tant Galván com Lozano expliquen que el canvi climàtic ha provocat "alteracions genètiques aleatòries" en aquests animals i els ha fet més resistents al verí, el mètode tradicional que es fa servir per destruir-les.

On acostumen a aparèixer?

Les paneroles solen aparèixer a clavegueres i escombraries, tot i que també acostuma a ser força habitual trobar-les dins de les cases. En aquest sentit, hi ha dos llocs on has de buscar si vols (o podries) trobar-te-les: la cuina i el lavabo, ja que són indrets on tenen fàcil accés a menjar i aigua.

S'amaguen de la llum, per això és més probable que les vegis quan marxa el sol en llocs amagats, com per exemple desaigües. "És el microclima adequat per a la seva supervivència", indica Lozano. Un informe elaborat per l'empresa Anticimex demostra que des de principi d'any, les incidències relacionades amb aquests animals han crescut un 33% i és que cada cop hi ha més exemplars.

El motiu no és altre que aquesta mena de paneroles sobreviu transmetent els seus gens a les següents generacions, per la qual cosa apareixen noves poblacions més resistents a les variants, que ja són capaces d'identificar els insecticides.