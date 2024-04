Una descoordinació judicial de l'Estat permet la fuga del mafiós que amenaça l'hereva dels Països Baixos

La princesa hereva dels Països Baixos, Amàlia d'Orange, és amenaçada de mort per Karim Bouyakhrichan, el líder de la Mocro Maffia. Des del passat 24 de gener, la família reial holandesa descansava més tranquil·la, ja que el cap de la màfia va ser detingut a Marbella.

L'alegria, però, els ha durat poc. Només tres mesos després, una descoordinació judicial de l'Estat ha permès la fuga de Bouyakhrichan. Segons ha avançat Cadena Ser, el líder mafiós va quedar en llibertat el passat 18 de març per part de l'Audiència Provincial de Màlaga amb mesures cautelars com la retirada del passaport, l'obligació de personar-se al jutjat cada 15 dies i el pagament d'una fiança de 50.000 euros.

L'1 d'abril va firmar, però el dia 15 no va acudir a la cita. Fonts del Tribunal Superior de Justícia d'Andalusia adverteixen que el detingut podria haver firmat en qualsevol altre jutjat espanyol, però tot apunta a una fuga. L'Audiència Nacional ha emès una ordre europea de detenció i entrega per trobar-lo però, per ara, no hi ha novetats.

Qui és Bouyakhrichan? Es tracta d'un noi neerlandès d'origen marroquí, un històric narcotraficant de la Costa del Sol implicat en diferents investigacions policials dels últims anys. Era el punt de connexió entre els narcos llatinoamericans i els europeus. Ara, al capdavant de la Mocro Maffia, organització que perpetua els múltiples atacs a la corona dels Països Baixos i amenaça de mort la seva hereva.