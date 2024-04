Què fer aquest cap de setmana: plans per al 13 i 14 d'abril

Arriba ja un altre cap de setmana del mes d'abril i ho fa farcit de propostes culturals i lúdiques per als diferents públics. Com sempre, les opcions són múltiples i l'única equivocada és la de quedar-se a casa. A continuació, et detallem totes les que destaquem a Barcelona, però també les disponibles a la resta del territori.

Què fer aquest cap de setmana a Barcelona: els millors plans per gaudir el 13 i 14 d'abril

Aquest dissabte i diumenge torna a estar ple a vessar de coses a fer a la capital catalana. Festa, cultura, gastronomia... Ni el mal temps ni la mandra són raons de pes per impedir que aprofitis aquest cap de setmana únic. Escull la teva!

FANGO

Aquest dissabte 13 d'abril, arriba el format de festes temàtiques del Monumental Club. Enguany, amb moltes novetats. L'especial Canela en Rama comptarà amb artistes de talent com el compositor i productor Kiko Veneno, Txarly Brown i la parella artística d'estil eclèctic Maitia Bizarre. Si no t'ho vols perdre, compra les entrades.

Flors al Mercat

A la Plaça de Margarida Xirgu, les flors s'imposaran i ho copsaran tot entre els dies 13 i 14 d'abril, amb la nova edició de Flors al Mercat. Els productes de tota mena a partir de plantes, des de cosmètica fins a gastronomia, estaran disponibles des de les 10:00 hores i fins a les 20:00 hores, amb un cost de 2 euros per entrada.

Entre dones

Recinte Modernista de Sant Pau, dissabte 13 d'abril. L'única jornada participativa gratis dedicada només a la salut de la dona. Desigualtats en el sector de la salut, perspectiva de gènere i molt més. L'accés serà gratuït, tot i que cal reservar plaça.