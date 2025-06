La Fiscalia demana presó sense fiança per a Santos Cerdán

La Fiscalia Anticorrupció ha demanat al jutge de Tribunal Suprem que decreti presó provisional sense fiança per a Santos Cerdán, amb l'argument que hi ha risc de fugida i de destrucció de proves. Les acusacions particulars, sota el lideratge del PP, s'han afegit a aquesta petició. Ara, la decisió serà de l'instructor, Leopoldo Puente, que pilota la causa. Durant la seva declaració, Cerdán, que està investigat per organització criminal i suborn, ho ha negat tot i ha assegurat que és víctima d'una "cacera política".

L'exsecretari d'organització del PSOE ha defensat la seva innocència i ha dit que no va cobrar comissions per adjudicacions d'obra pública, malgrat els informes de l'UCO i els àudios de l'exministre José Luis Ábalos i el seu assessor, Koldo García, que l'incriminen. Davant del jutge, l'exdirigent socialista ha posat en dubte aquestes gravacions, en què es fa referència a contractes arreglats. Cerdán va dimitir de tots els càrrecs al PSOE i va deixar l'acta de diputat quan va esclatar el cas.

És la primera vegada que compareix davant del Suprem i només ha respost les preguntes del seu advocat, Benet Salellas, que n'ha assumit la defensa des de fa unes setmanes. Segons Cerdán, és víctima d'una persecució pels pactes amb el PNB i EH Bildu, i també amb els independentistes catalans. De fet, l'exsecretari d'organització era l'interlocutor amb Junts, amb qui havia mantingut diverses reunions a Suïssa.

Durant la declaració de més d'una hora d'aquest dilluns, ha apuntat que els àudios que consten a l'informe de l'UCO i que l'incriminen han estat manipulats i s'emmarquen en una campanya del "fang" contra ell i contra el PSOE. Segons fonts jurídiques, també ha augurat que el pròxim objectiu d'aquesta campanya serà el ministre de Justícia, Félix Bolaños. El ministre de la Presidència està pendent que el jutge del cas Begoña decideixi si l'imputa o no.